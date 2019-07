Il faut refuser d’accorder sa confiance aux hommes

Moi aussi j’ai cru dans un homme rencontré sur le net il y a 15 ans. Je me suis privée d’une vie normale, de la possibilité d’avoir des enfants et de fonder une famille parce que je l’aimais plus que tout. Non seulement il n’a jamais quitté sa femme, mais j’ai appris récemment, deux ans après notre rupture, que pendant qu’il sortait avec moi, il entretenait des relations avec deux autres femmes.

Je ne peux pas vous dire à quel point ça a ravivé ma douleur qui commençait à peine à s’estomper. Juste de penser que pendant qu’il me disait plein de belles choses à moi il pensait peut-être à une autre, me rend folle. Comment pardonner à quelqu’un d’avoir monté un tel tissu de mensonges pour garder mon cœur prisonnier? Rendue à 45 ans, je vais probablement mettre le reste de ma vie à y parvenir.

Une femme désabusée

Juste un petit conseil. Pourquoi ne pas laisser ce vilain monsieur de côté pour mettre vos énergies à vous pardonner à vous même de vous être laissé embarquer? Ce serait plus payant pour vous et ça vous redonnerait l’opportunité de croire de nouveau en la vie et aux belles choses qu’elle pourrait encore vous apporter.