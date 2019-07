Je sors, je reste

Coup de cœur

Balado

Métier journaliste - Isabelle Richer

Animée par Marie-Louise Arsenault, l’émission Métier : journaliste, présentée sur les ondes d’ici première et disponible en ligne en format balado, propose à chaque semaine un entretien entre l’animatrice et un ou une journaliste. Isabelle Richer revient ici sur les moments les plus importants de sa carrière et sur certains des dossiers qui l’ont marquée à travers son parcours. Un entretien de 50 minutes qui révèle certaines facettes cachées du métier de journaliste.

Disponible depuis le 13 juillet sur Ici Première

Je sors

Spectacle

Jordane Labrie

Après un passage fort remarqué à l’émission La Voix, l’auteure-compositrice-interprète Jordane Labrie sera en spectacle ce soir dans l’arrondissement de Lachine, au parc de la Marina d’escale. Elle y présentera les chansons de son dernier album intitulé « 12 jours », en plus d’y interpréter certains grands succès de la scène folk, dont des pièces de Neil Young, Leonard Cohen et Joni Mitchell.

Ce soir à 19h30 au parc de la Marina d’escale, dans l’arrondissement de Lachine

Spectacle

Random Recipe

Présenté dans le cadre des Concerts Campbell, le spectacle de ce soir mettra à l’honneur la formation montréalaise Random Recipe. Les membres du trio présenteront notamment les pièces de leur dernier album intitulé Distractions, où leur son rock coloré et déjanté se jumèle très bien à leur groove convaincant.

Ce soir à 19h au parc Sir-George-Étienne-Cartier

Cinéma

Les particules

Premier long métrage du réalisateur Blaise Harrison, le film Les particules se situe au Pays de Gex, à la frontière de la France et de la Suisse, et dresse le portrait de P.A. et de son groupe d’amis qui traversent tant bien que mal les chemins sinueux de l’adolescence. Sous leurs pieds se trouve le Hadron Collider (LHC), le plus puissant accélérateur de particules au monde, qui viendra intégrer au film une touche de surnaturel.

Ce soir à 17h20 à la salle J.A. De Sève, de l’Université Concordia, 1400 boulevard de Maisonneuve

Cinéma

C’est ça l’amour

Réalisée par Claire Burger, cette comédie dramatique pose un regard sincère et attachant sur les relations père-fille. On y suit le parcours de Mario, un père de famille qui élève seul ses deux filles, Frida, 14 ans, et Niki, 17 ans, depuis que sa femme est partie. Il attend d’ailleurs toujours son retour.

Ce soir à 19h30 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Cinéma

Shaun of the Dead

Alors que tout semble normal dans la ville de Londres au moment où Shaun se réveille, il prend rapidement conscience que quelque chose cloche : la ville est envahie par des zombies. S’ensuit une comédie rocambolesque où Shaun tentera de sauver son ancienne fiancée, aidé de son ami Ed. Un film produit en 2004 et réalisé par Edgar Wright.

Ce soir à 21h00 à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Je reste

Album

Friday

Nouvel album du groupe Monkey House, Friday marque le 25e anniversaire de la formation. Un nouvel opus où les sonorités jazz se jumèlent élégamment aux rythmes plus R&B. Le trompettiste Michael Leonhard vient également ajouter sa touche à l’album comme musicien-invité.

Disponible depuis le 26 juillet

Livre

Le courtage en ligne

Le journaliste et chroniqueur Stéphane Desjardins présente avec Le courtage en ligne : petit guide de l’investisseur autonome un tout nouveau livre rassemblant plusieurs de ses conseils et mises en garde pour qui voudrait se lancer en bourse en tant qu’investisseur autonome.

Disponible depuis le 25 mars

Web

Boris Johnson défie les Européens

Alors que le très controversé Boris Johnson vient tout juste d’accéder au titre de premier ministre du Royaume-Uni, l’équipe de C dans l’air présente un panel pour réfléchir et discuter des conséquences à court et à long terme de l’arrivée de ce nouveau personnage à la tête du parlement britannique.

Disponible sur Youtube depuis le 26 juillet