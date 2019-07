Jour de rentrée à Washington

Auger-Aliassime subira un gros test puisqu’il sera opposé à l’Américain Reilly Opelka, qui a disposé mardi de son compatriote Christopher Eubanks en deux manches de 6-4 et 7-6 (3). Le vainqueur a réussi 10 as contre trois pour son adversaire.

Opelka, âgé de 21 ans et classé 43e à l’ATP, est une vedette montante du tennis, quoique physiquement on s’imagine qu’il a fini de... grandir. À 6 pi et 11 po, il a plutôt le gabarit d’un joueur de basketball.