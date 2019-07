La chaleur accablante fait péter les plombs en série

« La chaleur est un facteur important qui vient accabler les gens, qui vont développer une plus grande réactivité, explique le psychologue Richard Langevin. Ils vont être plus prompts à “exploser” et entrer dans un épisode de rage. L’intensité de la chaleur, sa durée et le degré d’humidité peuvent avoir tout un impact sur l’organisme ».