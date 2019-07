La fatigue a rattrapé Diallo

Zakaria Diallo a connu un début de saison épatant et s’est rapidement imposé comme le meilleur défenseur de l’Impact.

Il a par contre vécu une bonne baisse de régime dernièrement et la fatigue n’y est pas étrangère.

« J’ai eu des hauts et des bas, j’ai eu une grosse fatigue dans le dernier mois », a-t-il convenu.

« C’est une fatigue physique, l’an dernier je n’ai pas joué et cette année, on a enchaîné beaucoup de matchs, on jouait le samedi, le mercredi et le samedi.

« C’était sûr que j’aurais un petit coup de fatigue, c’est juste arrivé au mauvais moment. »

Il assure toutefois être de retour à son meilleur niveau.

« J’ai eu un peu de repos et samedi j’étais en pleine forme, et je me sens bien pour le reste des parties. »

Le contrat du défenseur de 32 ans vient à échéance au terme de cette saison, mais c’est un sujet qui ne l’attire pas pour le moment.

« Je suis ici, ça se passe bien, il me reste jusqu’au mois de décembre et je ne me prends pas la tête là-dessus. Je ne me pose pas la question pour l’instant. Je suis super bien ici. »