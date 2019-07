Le rôle insoupçonné de Bush

Evan Bush a récolté son septième blanchissage de la saison contre l’Union, samedi, mais sa contribution va bien au-delà des trois arrêts qu’il a effectués.

« On a souffert, on a eu un moment délicat avant la mi-temps, où Evan Bush nous a sorti deux beaux arrêts qui nous ont laissés dans le tempo du match », a souligné Rémi Garde.

L’entraîneur a raison. Bush a effectué un arrêt à bout portant à la suite d’un coup de pied de coin et a ensuite étiré la main gauche pour empêcher l’Union de marquer.

Bush a fait le boulot, mais son effort ne s’est pas limité à protéger sa cage.

Brasser

Après l’un de ces arrêts, Bush a décidé qu’il devait brasser un peu la cage de ses coéquipiers et il s’est impatienté.

« Je savais exactement ce que je faisais et j’ai réagi de cette façon volontairement. Je ne suis pas le genre de gars à commencer à crier pour rien.

« Je n’avais peut-être pas besoin de le faire, mais je savais comment les choses allaient depuis trois ou quatre semaines et on avait perdu un peu d’aplomb depuis une dizaine de minutes. »

Il a cependant avoué qu’il en a mis un peu plus que le client en demandait.

« Parfois, pour véhiculer une idée, il faut y aller un peu plus fort et il faut le faire après que quelque chose de potentiellement dangereux s’est produit.

« Même à la mi-temps, j’insistais sur l’importance de rester impliqué mentalement parce que je sais qu’on n’a pas bien commencé les deuxièmes demies dernièrement, on l’a vu à Columbus la semaine précédente. »

Faire du bien

L’objectif de Bush était donc clair : s’assurer que ses coéquipiers ne perdent pas leur concentration et ç’a fonctionné. Cette équipe avait grandement besoin de mettre un terme à sa séquence de quatre revers consécutifs.

« Cette victoire a été un grand soulagement, a reconnu Bush. On a amorcé les deux demies en marquant un but, alors qu’on n’avait pas bien amorcé les matchs et les demies dans les dernières semaines. »

« La victoire a fait beaucoup, beaucoup de bien à tout le monde. Après quatre défaites, c’est normal », a ajouté Zakaria Diallo.

Le grand défenseur a indiqué que si une baisse de régime était prévisible, celle qu’a traversée l’Impact a été trop longue.

« C’est vrai qu’au début de la saison, ça se passait super bien. C’est sûr qu’on allait avoir une baisse, mais quatre matchs, c’est trop. »