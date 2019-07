Le Wild congédie son directeur général après une seule saison

Le Wild du Minnesota a congédié son directeur général Paul Fenton, mardi.

La nouvelle a d'abord été rapportée par le site The Athletic pour ensuite être confirmée par l'équipe.

Fenton n’a passé qu’une saison à la tête du Wild. Il avait auparavant été à l’emploi des Predators de Nashville pendant 20 ans, dont 12 en tant qu’adjoint au directeur général. Pendant son séjour dans cette organisation du Tennessee, il a également œuvré comme DG de la filiale de La Ligue américaine, soit les Admirals de Milwaukee.

Fenton a été très actif à Saint Paul. Il a notamment accordé un contrat de cinq ans et 30 millions $ à Mats Zuccarello le 1er juillet. Il a de plus fait l’acquisition de Victor Rask, Ryan Donato et Kevin Fiala tout en se départissant de Nino Niederreiter, Charlie Coyle et Mikael Granlund.

Il aurait également sondé l’intérêt de quelques équipes pour son joueur vedette Zach Parise, récemment, puis tenté d’acquérir Phil Kessel, des Penguins de Pittsburgh.

Le Wild a raté les séries pour la première fois depuis 2012 la saison dernière.

Avant de passer dans le département des opérations hockey, Fenton a disputé huit saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) comme attaquant avec sept équipes différentes, de 1984 à 1992. Il a cumulé 100 buts et 183 points en 411 matchs.