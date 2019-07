Les défis que présente l’altitude

Aller jouer au Colorado comme ça sera le cas samedi, c’est devoir s’habituer rapidement à l’altitude puisque Denver est située à 1,6 kilomètre au-dessus du niveau de la mer. Et c’est sans parler de la chaleur puisqu’on prévoit une météo qui ressemblera à ce qu’a connu Montréal ces derniers jours.

« J’en ai discuté avec le préparateur physique et on va essayer de s’adapter le plus possible, a expliqué Rémi Garde. Nous voyageons jeudi afin d’avoir un peu de temps pour nous y acclimater. »

Zakaria Diallo a minimisé la situation, mardi midi.

« Je n’ai jamais joué en altitude, mais je n’ai pas du tout d’appréhension. »

On l’invitera à avoir une petite discussion avec Evan Bush qui a rappelé que les effets de l’altitude peuvent être sournois.

« Les gars qui ont joué là comprennent les conditions. Parfois, les nouveaux joueurs ne comprennent pas et disent qu’ils ont déjà joué en altitude, mais après 20 minutes, ils commencent déjà à chercher leur air. »