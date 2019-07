Manque de personnel en Gaspésie: une femme est forcée de changer de province pour accoucher

Une femme devait accoucher à l’hôpital de Maria, en Gaspésie, mais en raison d’un manque de personnel en obstétrique, elle a dû être transférée à l’hôpital de Campbellton, au Nouveau-Brunswick.

La femme, qui désire garder l’anonymat, était prête à accoucher, jeudi, dans son lit à l’hôpital. Or, faute de personnel, elle a été transférée à l’hôpital de Campbellton, où elle a donné naissance au petit Théo, vendredi dernier.

L’hôpital de Chandler avait même auparavant refusé son transfert, en raison d’un surplus de patients.

«C’est sûr que ce n’est pas une belle expérience que j’ai vécue. Ça m’a désorganisée, ça m’a fait de la peine de ne pas pouvoir accoucher à l’hôpital de Maria, l’endroit que j’avais choisi. C’est déjà stressant de devenir de nouveaux parents. Ce n’est pas le fun d’arriver là-bas et de se faire renvoyer ailleurs», a confié la nouvelle mère de famille.

Cette dernière avait même visité la maternité de Maria au cours de sa grossesse afin de se préparer à la venue au monde de son fils. Or, au moment où son accouchement devait être déclenché, il y avait seulement une infirmière en service, a-t-elle affirmé.

«Ça m’a fait un peu de peine. J’avais créé un lien avec les infirmières, avec le médecin, ça allait super bien là-bas, mais aller dans un hôpital où je n’ai jamais rencontré le personnel, c’est sûr que ça m’a dérangé», a poursuivi la dame.

Pour le Syndicat des infirmières de l’Est-du-Québec, le gouvernement Québec doit intervenir.

Le président du Syndicat des infirmières de l’Est-du-Québec (SIIIEQ-CSQ), Pier-Luc Bujold, déplore qu’une telle situation ait pu se produire. Il veut que la ministre de la Santé, Danielle McCann, intervienne pour régler le problème de rupture de services à l’hôpital de Maria.

«Je pense que toutes les décisions du CISSS sont cavalières et qu’il manque d’analyse et de respect. La loi d’offrir de meilleurs soins de santé à la population est brimée actuellement», a affirmé M. Bujold.

Le directeur des communications du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie (CISSS), Michel Bond, maintient qu’il n’y avait aucune rupture de services en obstétrique jeudi et vendredi dernier.

«Oui, on a une situation précaire par rapport aux services d’obstétrique de l’hôpital de Maria, mais on est en mesure de soutenir du service grâce au soutien d’une sage-femme qui est venue soutenir l’équipe et le médecin accoucheur», a souligné M. Bond.