Mardis cyclistes : congestion au classement général

Après la huitième étape des Mardis cyclistes de Lachine (MCL), il a une forte congestion au sommet de la catégorie Pro-élite masculine, alors que seulement 78 points séparent le premier cycliste du quatrième.

C’est toujours Raphael Parisella (Vélo 2000/Rhino Rack) qui détient le premier échelon avec 613 points. Il est pourchassé par son coéquipier Alexis Cartier, Nicolas Côté (Ibike) et Hendrik Pineda (Probaclac/Devinci), qui ont respectivement amassé 579, 568 et 535 points en 2019.

Dans l’épreuve de la semaine, c’est Laurent Gervais (Aevolo Cycling) qui a obtenu la victoire, lui qui a eu le dessus sur les huit autres coureurs prenant part à l’échappée.

Celle-ci s’est créée à la mi-course et plusieurs participants ont ensuite tenté de partir seuls sans réel succès. Gervais a utilisé sa roue le plus longtemps possible pour finalement attaquer et l’emporter.

Le podium a été complété par Pineda et William Goodfellow (VELOSELECT). Pour leurs parts, Cartier, Côté et Parisella ont pris les septième, huitième et quatorzième rangs de l’avant-dernière épreuve de la saison.

Des éloges pour Lemieux

Dans le volet féminin de la compétition Pro-élite, Raphaële Lemieux (Indépendante) a fait ce qu’elle fait de mieux, c’est-à-dire écraser la compétition. Elle a de nouveau franchi la ligne d’arrivée en premier, ce qui lui a valu des éloges de l’ex-cycliste professionnelle Audrey Lemieux.

«Raphaële Lemieux est la définition même du mot constance, a-t-elle indiqué dans un communiqué des MCL. Avec une technique irréprochable, c’est la roue à suivre pour viser le podium.»

Lemieux a maintenant une avance de 534 points sur sa plus proche poursuivante, Allyson Webb Charland (Vélo 2000/Rhino Rack).

Lors de la huitième étape, Laury Milette (Ottawa Bicycle Club) a pris la deuxième position, alors qu’Élise Piedalue (ECF-Apogée-FBL p/p 3S) a terminé au troisième échelon.