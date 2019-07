Marilyn Castonguay : jouer comme une enfant

MONTRÉAL – Marilyn Castonguay a tenu des rôles d’importance dans des séries d’envergure comme «Fatale Station», «L’Échappée» et «Plan B» et sera bientôt, pour la première fois, l’un des principaux visages d’une fiction à la télévision, dans «C’est comme ça que je t’aime». Mais aucun de ces projets ne fait autant briller ses yeux que lorsqu’on évoque ses rôles dans des émissions pour enfants.

«J’ai joué un robot, une enfant de cinq ans et une reine, énumère l’actrice, en référence à ses personnages dans "Les Salmigondis", "1,2,3... Géant" et, plus récemment, "Alix et les merveilleux". C’est un travail de longue haleine, un peu plus théâtral. C’est extraordinaire!»

Fière de pouvoir passer d’un univers à l’autre, Marilyn Castonguay dit s’être «beaucoup, beaucoup préparée», notamment, pour son rôle dans «Alix et les merveilleux», où elle incarnera, cet automne, la Grande-Patronne.

Cette nouvelle production de la boîte Avanti sera diffusée conjointement à Radio-Canada et Télé-Québec et revisitera le canevas du conte classique «Alice au pays des merveilles». Rosalie Daoust, Jean-Philippe Lehoux, Cynthia Wu-Maheux, Luc Bourgeois, Alex Desmarais, Didier Lucien et Martin Héroux, entre autres, enfileront aussi des costumes grandiloquents dans cette création de l’auteur Jean-François Bélanger («Comment devenir une légende», «Les Parent», «Il était une fois dans le trouble»).

«J’ai un plaisir fou à faire ça. Je trouve que c’est le type de projet où ça devient le plus concret qu’on sert à quelque chose, que notre métier est utile. On est proches du public, des enfants. On sent qu’on est importants pour eux, qu’on fait une différence, qu’on les aide, qu’on est une référence», expose Marilyn Castonguay.

«Moi, j’ai une grande confiance dans le fait que l’art est primordial, continue la comédienne. C’est juste qu’on est tellement entourés de ça, qu’on ne s’en rend même pas compte. Imagine si on était coupés de toute la musique qu’on écoute, des œuvres d’art dans nos maisons, de ce qu’on regarde pour se changer les idées... On a parfois l’impression que c’est inutile ou superflu, mais enlève-nous ça, et je pense qu’on va comprendre combien c’est important. On a besoin de ça pour vivre et comprendre des choses. Dans les projets jeunesse, je trouve que c’est encore plus flagrant, qu’on a besoin d’être là.»

Mère de famille

Dans les prochains mois, Marilyn Castonguay se produira au petit et au grand écran, avec un ou deux détours par la scène. En vedette dans «Matthias et Maxime», de Xavier Dolan, qui prendra l’affiche le 9 octobre, et dans «Jusqu’au déclin», tout premier film québécois conçu spécialement pour Netflix, façonné par la maison de production Couronne Nord, l’artiste a également hérité d’une partition en solo au Théâtre La Licorne, intitulée «Les filles et les garçons», qu’elle présentera en janvier 2020. Sur sa table de chevet repose aussi une autre pièce de théâtre dont elle ne peut pas parler.

On la remarquera probablement, en outre, dans «C’est comme ça que je t’aime», nouveau fantasme de François Létourneau («Les Invincibles», «Série noire») qu’on dévorera en rafale sur Tou.tv Extra en début d’année prochaine. Marilyn Castonguay y personnifie Huguette, une mère de famille des années 70 «parfaite», bonne ménagère, bénévole à l’église, représentante Avon toujours tirée à quatre épingles... qui caressera soudainement des envies de crime organisé pour s’extirper de sa routine.

«C’est un personnage intéressant à jouer, parce qu’elle est en constant mouvement», décrit Marilyn Castonguay à propos d’Huguette, se disant bénie d’avoir été retenue pour jouer dans une histoire aussi décalée.