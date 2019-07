MLS : le concours d’habiletés à TVA Sports

Si le match des étoiles de la Major League Soccer (MLS) aura lieu mercredi, à Orlando, c’est mardi soir que se déroulera pour la toute première fois le concours d’habiletés.

L’événement sera présenté sur les ondes de TVA Sports et TVASports.ca, dès 19h30.

Au total, ce sont neuf joueurs qui se donneront en spectacle. Wayne Rooney (D.C. United), Carlos Vela (Los Angeles FC) et Jonathan dos Santos (Galaxy de Los Angeles) représenteront la MLS. Nini, Chris Mueller et Sebastian Mendez porteront les couleurs d’Orlando City SC, qui accueille l’événement. Koko, Hector Herrera et Joao Felix représenteront l’Atletico de Madrid.

La compétition se déroulera sur 90 minutes.

Ils auront entre autres à se soumettre à une séance de tirs de précision, durant laquelle ils devront atteindre différentes cibles du filet.

Également, les joueurs déploieront tout leur talent pour inscrire les plus beaux buts, que ce soit grâce à une bicyclette ou une volée complète. Ils recevront une série de centres aériens de leurs coéquipiers afin de tenter de toucher la cible à partir de divers endroits sur le terrain.

Enfin, ils auront à toucher des cibles immobiles et d’autres en mouvement dans un concours de passes d’une durée de deux minutes.