Motocross Deschambault prêt pour un «gros show» au Championnat national Rockstar Energy

DESCHAMBAULT-GRONDINES | Les meilleurs pilotes de motocross du Canada animeront la piste de Deschambault pour la septième année consécutive, samedi, lors de la présentation du Championnat national Rockstar Energy.

Ce sont 700 coureurs professionnels et amateurs qui sont attendus à partir de demain dans la région de Portneuf pour les différentes catégories au programme. Point de mire de la discipline au Québec en accueillant la seule tranche dans la province du circuit national, Motocross Deschambault s’est forgé une réputation enviable au fil des ans, aux dires de son propriétaire Daniel Thibault.

«Ici, les pilotes n’ont rien à faire. On a tout sur le site [...] Je pense que va ça va être dans le top 2 des meilleurs événements. En 2016, ça avait été un très gros show, mais je pense que ça va être encore plus gros encore», prévoit-il.

Un Beauceron impatient

Les professionnels montreront leur savoir-faire samedi dans les classes MX-2 (250cc) et MX-4 (450cc). Meneur au championnat MX-2, le Franco-Ontarien Dylan Wright sera l’un des engagés à surveiller, mais l’occasion sera aussi belle pour certains locaux de briller, comme Bryan Cormier, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce.

«J’ai fait ma première course ici à 7 ans et j’en ai maintenant 21. C’est toujours spécial de revenir ici. Toute ma famille et tous mes amis viennent m’encourager. C’est toujours le fun d’être ici», a expliqué celui qui roule à temps plein grâce à l’appui financier du paternel.

Cormier a tendance à oublier parfois qu’il fait partie de l’élite du motocross canadien. «Je cours contre mes idoles. Colton Facciotti (cinq fois champion canadien, en action samedi) et tous ces gars-là, ils vont vite et je les regardais quand j’étais jeune alors que maintenant, je cours contre eux dans la même catégorie.»

Une fille déterminée

Quatre fois championne canadienne, la Lavalloise Ève Brodeur sera en quête d’une cinquième couronne samedi alors que le championnat féminin connaîtra son dénouement avec la présentation de la quatrième et ultime manche.

«Il reste une course et je suis quelques points derrière en raison d’un accident avec une fille qui a manqué d’esprit sportif. Il n’y a rien de gagné et disons que je suis assez proche. Je vais donner un grand coup en fin de semaine», a lancé la jeune femme aux ongles roses.

«J’ai mon petit côté tomboy qui ressort à travers la moto, mais j’aime autant ça m’habiller propre, avoir l’air féminine que n’importe quelle autre fille. J’aime ça montrer aussi que je suis une fille et pas seulement un tomboy qui fait du motocross.»