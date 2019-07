Otéra Capital : du sang neuf pour une filiale de la Caisse

La Caisse de dépôt et placement du Québec a continué à faire le ménage dans sa filiale Otéra Capital, puisque les deux tiers des membres du conseil d’administration ont été nouvellement nommés.

La Caisse a aussi annoncé mardi que le code d’éthique et de déontologie d’Otéra avait été harmonisée avec le sien.

«Un comité de gouvernance et d'éthique a été créé. Il aura pour mandat de veiller à ce qu'Otéra maintienne les plus hautes normes de gouvernance et d'éthique», a affirmé le bas de laine des Québécois par communiqué.

Ces mesures découlent de son rapport d’enquête interne déclenchée à la suite des nombreuses révélations de notre Bureau d’enquête touchant des employés d’Otéra, y compris des cadres.

Dévoilée en mai, l’enquête de la Caisse a confirmé l’intégrité du portefeuille de sa filiale, mais elle a identifié des «manquements sérieux» liés à des «activités personnelles» d’employés d’Otéra, des liens troublants entre des employés et des membres du crime organisé ainsi que de nombreuses situations de conflit d’intérêts.

La Caisse avait donc déjà procédé à un remaniement important au sein des plus hauts postes d’Otéra, à commencer par sa présidence, où Rana Ghorayeb succède à Alfonso Graceffa. La nouvelle présidente et cheffe de la direction était vice-présidente principale au sein de l’équipe des infrastructures de la Caisse depuis 2012.

Notre Bureau d’enquête a révélé en février dernier qu’Otéra Capital avait consenti 11 prêts immobiliers à des entreprises d’Alfonso Graceffa depuis 2010. Ce dernier s’était retiré de toutes ses fonctions à la suite de ces révélations.

La vice-présidente de la filiale, Martine Gaudreault, est elle aussi congédiée. Mme Gaudreault était suspendue depuis que le Bureau d’enquête a mis au jour ses relations d’affaires et de cœur avec un prêteur privé longtemps lié au clan mafieux Rizzuto.

L’économiste Edmondo Marandola, qui exerçait des activités personnelles de promoteur immobilier alors qu’il était à l’emploi de la Caisse, a lui aussi été congédié.