Quels sont les «meilleurs» placements sans risques

Bien que notre taux directeur (1,75 %) soit actuellement nettement plus bas que le taux américain (2,50 %), la Banque du Canada devrait le laisser à ce faible niveau tant et aussi longtemps que la Fed laissera le sien végéter autour de sa nouvelle cible de 2,0 %.

En février dernier, Épargne Placements Québec (EPQ) offrait un rendement de 2 % sur ses obligations à taux fixe d’un an. Aujourd’hui, la « filiale » du ministère des Finances se montre moins généreuse dans la mise en marché des produits d’épargne et de retraite émis et garantis par le gouvernement du Québec.

Les obligations à taux fixe rapportent maintenant 1,75 % pour le terme d’un an. C’est un brin plus généreux que le Mouvement Desjardins avec son « épargne à terme » d’une année, dont le rendement offert n’est que de 1,50 %.

Les certificats de placement garantis (CPG) d’un an les plus généreux que j’ai trouvés cette semaine sont les suivants : B2B Bank (2,10 %) ; Royal Trust Company (2,10 %) ; Banque Royale (2,10 %) ; BMO Mortgage (2,10 %) ; Banque de Montréal (2,10 %) ; Banque Laurentienne (2,10 %) ; Banque Nationale (2,07 %) ; Banque Scotia (2,07 %) ; Home Trust Company (2,16 %) ; ICICI Bank Canada (2,14 %).

Chez les Credit Union (caisses populaires) de l’Ouest canadien, les rendements offerts sont encore meilleurs. On nous offre un rendement de 2,55 % pour un CPG d’une année. Où ? Notamment chez Implicity Financial, Accelerate Financial, Outlook Financial et Achieva Financial.