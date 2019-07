C’est quoi votre mot de passe ? Je sais, au début c’était 5 petites lettres niaiseuses, ensuite se sont ajoutés majuscules et chiffres obligatoires. Les ordinateurs, les applications, la banque, votre accès à l’ordi du bureau vous en demandent tous un que vous n’avez pas toujours bien noté et que vous avez cherché, que vous avez renouvelé et que vous avez perdu à nouveau parce que trop peu souvent utilisé.

Et pendant que nous nous creusons la matière grise pour inventer cette combinaison secrète que personne ne trouvera, il se trouve des bollés de la malfaisance qui débusquent ça comme un bulldozer dans une botte de foin, une main dans le dos, les doigts dans le nez.

Futés comme pas un, dès le départ, les utilisateurs y allaient du très original 1234567. Sinon, l’incroyable abcdefg. Ils sont vite devenus les plus piratés de la planète et ils le méritaient.

LA BLONDE COUETTE

Splashdata, une compagnie spécialisée dans la sécurité informatique, publie annuellement le palmarès des mots de passe les plus utilisés et, conséquemment, les plus violés.

Et devinez qui vient d’arriver au 23e rang ? Le nom du beau Donald. Oui, le président menteur, narcissique, hâbleur. Est-ce le ridicule ou la popularité ? Je vous laisse deviner.

J’ai tout fait pour savoir à quel rang était le nom Justin, mais je n’ai pas trouvé.

JOYEUX NOËL

« Paraît que je vais passer Noël au chaud... » (La dinde)

Au gars qui a foncé dans une maison avec son auto : peux-tu essuyer tes pneus avant d’entrer ?

Bizarre. Avant, je sortais de chez nous en cachette pour aller faire le party. Maintenant, je sors du party en cachette pour rentrer chez nous.

Pendant les vacances de Noël, je me sens aussi paresseux que celui qui a dessiné le drapeau du Japon.

« Chaque année, après Noël, je me sens complètement vidée. » (La couronne de crevettes)

L’argument marteau d’un parent : « C’est ça qui est ça, pis ça finit là. »

Il est important de croire en quelque chose. Moi, je crois que je vais me servir un autre verre de vin.

J’ai entré le bonhomme de neige dans le salon parce qu’il faisait trop froid. Non seulement il s’est sauvé, mais en plus il a pissé partout.

À DEMAIN

Des jokes d’hiver, ça rafraîchit, non ?