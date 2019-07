Un ancien carré vert lance un pacte contre le suicide

Affligé par le suicide d’un frère d’armes, l’ancien carré vert et vétéran des Forces armées canadiennes, Laurent Proulx, a lancé Le Contrat, un groupe d’aide sur Facebook qui s’adresse aux vétérans et aux militaires et qui se veut un pacte de ne jamais se suicider.

Le 23 juillet dernier, Mathieu Hamelin, un ami et « frère d’armes » de M. Proulx a commis l’irréparable en mettant fin à ses jours, quelques instants après avoir fait ses adieux à ses proches dans une publication sur sa page Facebook.

MM. Proulx et Hamelin ont été déployés ensemble en Afghanistan, en 2007-2008, et ils étaient restés, depuis, de bons amis.

À la suite de ce triste événement, M. Proulx, qui a également été conseiller municipal, a décidé de se retrousser les manches en créant Le Contrat, un groupe d’aide pour les vétérans et militaires qui les lie à un pacte contre le suicide.

« Avec des amis, nous nous étions promis de ne jamais en arriver là. Et puis, je me suis dit : pourquoi ne pas se faire cette promesse à plus grande échelle », raconte M. Proulx.

C’est ainsi qu’il a lancé Le Contrat.

À la suite de son déploiement en Afghanistan, M. Proulx ne cache pas avoir eu des périodes plus difficiles.

« J’ai encore aujourd’hui des symptômes de trouble de stress post-traumatique. Mais je suis chanceux, j’ai été soutenu et j’ai eu un bel après-carrière. Je fais partie des privilégiés, c’est pour ça que je sens que je dois aider », confie-t-il.

Une trentaine de bénévoles

En quelques jours seulement, le fondateur du Contrat a réussi à recruter 35 bénévoles, une équipe dans laquelle se trouvent plusieurs vétérans, des militaires, un major des Forces armées canadiennes et même un général à la retraite.

Les militaires et les vétérans sont invités à signer le Contrat au moyen de la page Facebook. « C’est une façon de ne pas briser leur promesse. Ils peuvent ensuite partager la publication, s’ils le veulent », explique M. Proulx.

Ceux qui en ressentent le besoin peuvent communiquer avec les administrateurs bénévoles avec l’outil Messenger.

Un bouton « appeler », toujours sur la page Facebook du Contrat, permet également de contacter directement la ligne de Prévention suicide.

Depuis sa création, le 24 juillet dernier, une dizaine de vétérans et militaires ont fait appel au service d’écoute du Contrat.

Le contrat

Ligne québécoise de prévention du suicide : 1-866-277-3553

La Vigile : 1-888-315-0007