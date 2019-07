Un homme dans un état critique après un incendie sur la rue Sherbrooke

Un homme dans la soixantaine reposait, mardi matin, dans un état critique à l’hôpital après un incendie sur la rue Sherbrooke, à l’angle de la rue Hogan, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

À l’arrivée des pompiers, peu après 8h, des manœuvres ont été pratiquées sur un homme de 65 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire, a indiqué Mario Brunet, porte-parole d’Urgences-Santé.

La circulation sur la rue Sherbrooke Est, dans les deux sens, a été interrompue.

On ignore les causes de cet incendie, qui était déjà maîtrisé une heure plus tard.