LANGELIER, André



C'est avec une grande tristesse qu'on annonce le décès d'André Langelier, époux bien-aimé de Lucille Simard, survenu le 24 juillet 2019 à Verdun à l'âge de 77 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon et Christian (Pascale), ses petits-enfants Raphaëlle, Anthony, Pierre-André, Julia-Rose, Juliette et William, sa soeur France, son beau-frère Robert, ses neveux Marc (Béatrice), Luc (Valérie) et de nombreux et de très bons amis.La famille recevra les condoléances à l'église St-Télésphore, 8811 rue Centrale, LaSalle, H8P 1P1, le samedi 3 août 2019 à 10h15 suivi du service religieux à 11h15.Pour honorer sa mémoire, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié par la famille.