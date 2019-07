BEAUREGARD, Bertrand <I> (frère Alphonse-Bertrand) </I> Frère Mariste

BEAUREGARD, Bertrand

(frère Alphonse-Bertrand)

Frère Mariste



Au Mont-Champagnat (Château-Richer) est décédé le frère Bertrand Beauregard (fr. Alphonse-Bertrand), mercredi, le 24 juillet, des suites d'une longue maladie. Né le 16 décembre 1934, il était le fils de feu Eugène Beauregard et de feu Adélaïde Jauron. Il était âgé de 84 ans, dans sa 66e année de vie religieuse.Toutes ses années d'activités ont été consacrées à différents services communautaires, entre autres : surveillants dans les internats, infirmier durant une quinzaine d'années, responsable de l'accueil à la communauté de Rawdon et du Pavillon St-Joseph à Laval durant près de 25 ans. Sa santé se détériorant, il se retira au Mont-Champagnat, à Château-Richer, où il a bénéficié des soins requis par son état de santé.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Mariette Beauregard et son frère François (Anette Vidal), de même que de nombreux neveux et nièces et leurs enfants.Les funérailles auront lieu samedi, le 3 août prochain, à 14 h 30, en l'église Sacré-Coeur, 287, 12e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). Les membres de la famille et de la communauté recevront les condoléances à l'église même, à compter de 13 h 30.La direction des funérailles est confiée au :ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, J2X 3M6450-346-6020Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site internet au :