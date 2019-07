PELLETIER, Gilbert



À Varennes, le 28 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gilbert Pelletier, retraité de la STM, époux de Mme Crescence Lebel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Carole Cuerrier), Johanne (Pierre Rondou), André (Francine Ethier), ses petits-enfants Isabelle, Jean-François, Jérémy, Gabriel, Cindy et Maxime, ses arrière-petits-enfants Eliane et Arno, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de Montarvillesortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le vendredi 2 août de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 3 août de 9h30 à 10h30.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 3 août à 11h en la Basilique Sainte-Anne, 195 rue Sainte-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.La famille remercie le personnel du Foyer de Lajemmerais pour les bons soins prodigués à M. Gilbert Pelletier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Foyer Lajemmerais de Varennes.