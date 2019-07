DRAINVILLE, Gérald



À Saint-Charles-Borromée, le 28 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gérald Drainville, époux de feu Marie-Paule Ayotte, demeurant à Saint-Alphonse-Rodriguez.Il laisse dans le deuil ses filles : Luce (Michel), feu Paule, Josée (Robert) et Sylvie (Sylvie), son fils Simon (Johanne), ses onze petits-enfants et huit arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 2 août 2019 de 14h à 17h, de 19h à 22h et samedi dès 10h au salon funéraire :ST-ALPHONSE-RODRIGUEZwww.ftheriault.comLes funérailles auront lieu le samedi 3 août 2019 à 14h en l'église de St-Alphonse-Rodriguez.