MATHURIN, Lucie

(née Létourneau)



Lucie Mathurin (née Létourneau) est décédée paisiblement dans son sommeil le matin du 11 octobre 2018. Elle avait 88 ans. Lucie est née le 29 août 1930 à Montréal, au Canada, de Hector Létourneau et Marie-Rose Bergeron (Létourneau).Lucie laisse dans le deuil sa fille Nicole O'Connell (Sean); son fils André Mathurin; sa belle-fille Danielle Mathurin; ses petits-enfants Helen O'Connell et Grace O'Connell; et ses frères Guy Létourneau et Pierre Létourneau. Elle est précédée dans la mort de son mari Joseph Marcel Mathurin; son fils Pierre Mathurin; ses frères Jean-Charles Létourneau, Jacques Létourneau, Roger Létourneau; et sa soeur Lise Létourneau.Les amis et les proches sont invités à une messe commémorative célébrant la vie de Lucie qui aura lieu le samedi 10 août à 10h dans la petite chapelle au-dessus de la Crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Un lunch suivra au St-Hubert de Côte-des-Neiges et après le lunch, nous procéderons à l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.