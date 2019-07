AMIREAULT BRIEN, Nicole



À Terrebonne, le 23 juillet 2019, est décédée Nicole Amireault, épouse de Gabriel Brien, fille de feu Paul Amireault et de feu Noëlla Lesage et soeur de feu René (Thérèse).Outre son époux Gabriel, elle laisse dans le deuil ses fils Patrice (Danielle Dumont) et Simon (Hélène Dugas), ses trois petits-enfants: Dorine, Audréane et Félix-Antoine, ses frères et soeurs: Lise (Michel), Luc (Madeleine) et Claude (Lorraine), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie vendredi le 2 août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu samedi le 3 août 2019 à 11h en l'église de St-Roch-de-l'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon à 9h.Un don en guise de sympathie à la Société canadienne du cancer seraient grandement apprécié.