BRAULT, Martine



Le 21 juillet 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé Mme Martine Brault.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Marcel, feu Jacqueline, feu Jacques, Richard, Denise, Réal et Sylvie, leurs conjoints ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera le vendredi 2 août 2019 de 9h30 à 13h, au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comUne cérémonie sera célébrée à la mémoire de Martine à la chapelle de La Résurrection, au 4601 Chemin de la Côte-des-Neiges, à 13h30.