ARCHAMBAULT VÉZINA

Odette



De St-François, Laval, le 26 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Odette Vézina, épouse de monsieur André Archambault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Pierre), son fils Benoit, ses petits-enfants: Kevin, Roxane (Stéphane), Rose (Éric), ses frères et soeurs: Daniel (Louise), Paul (feu Francine), Cristiane (Jean-Louis), Ronald (Diane), ses neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que tous ses parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-François-de-Sales (7070 boul. des Mille-Iles, Laval, H7A 4B3), le samedi 3 août à 11h. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer.