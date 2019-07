DOMINGUE, Jeanne D'Arc



À Montréal, le 27 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Jeanne D'Arc Domingue, épouse de feu Monsieur Fernand Fournier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Réal), Jocelyne, Gaetan, Serge et Yves (Carole), ses petits-enfants Stéphanie (Sébastien), Alexandre (Jo-Annie) et Kim (Maxime), ses 5 arrière-petits-enfants : Maïna, Yohann, Maély, Mégan et Alicia, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 août 2019 de 10 h 30 à 16 h, au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu le samedi le 10 août 2019 à 16h à la chapelle du complexe.