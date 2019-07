LOYER, Lucie



De Sainte-Adèle, le 27 juillet 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Lucie Loyer, épouse de feu Yvon Bastien.Elle laisse dans le deuil son fils Gaetan (Linda et ses enfants: Vanessa, Alexandre et Eva), son petit-fils Yannick (Mélissa), ses arrière-petits-enfants: Louis-Félix et Samuel, son frère et ses soeurs : Rita, Claire et Robert, sa belle-soeur Pierrette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle fut confiée aux :