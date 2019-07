GUINDON-CHARLEBOIS

Yvonne



D'Oka, le 9 juillet dernier, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Yvonne Charlebois-Guindon, épouse de feu Armand Guindon.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Normand, Calvin, Kevin, Kathleen, Christina, Armande (Jean-Marc Pominville), Maxim (Stéphanie Doucet), Christian (Nicole Girard), Pascal (Rose-Marie) et Cédric, ses 10 arrière-petits-enfants, son frère Roger (Rita), ses belles-soeurs Simone, Madeleine et Mirelle ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 août dès 10h en l'église de l'Annonciation d'Oka, situé sur la rue des Anges, une messe y sera tenue à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière du même endroit.La famille tiens à remercier le Centre Hubert Maisonneuve de Rosemère pour la qualité des soins.