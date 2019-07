CARDINAL, Diane née Rhéaume



À St-Jérôme, le 26 juillet 2019 à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Diane Rhéaume, épouse de M. Marcel Cardinal.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Roch (Sylvie), Sylvain (Caroline), Christian (Karine), ses 7 petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 2 août de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 3 août à compter de 9h au complexe funéraireSAINT-AUGUSTIN (MIRABEL)(450) 473-5934Les funérailles auront lieu ce même samedi à 11h30 en l'église St-Benoit, Mirabel.