DEMERS, Gilles



À Laval, le 18 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Gilles Demers, conjoint de Mme Monique Blanchette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-fille Patricia (Paul), ses petits-enfants, Naomie (Patrick), Félicia (Félix) et Léa (Gabriel), son arrière-petite-fille, Elya, son frère Robert (Lise) et sa soeur Lyse (Paul), ses neveux et nièces, Julie, Éric, Marie-Claude, Linda, Sylvie et Jessy ainsi que parents et amis et anciens compagnons des Sablières Demers.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie 2500 des Perron à Auteuil, Lavalle dimanche 4 août de 11h à 16h suivra une dernière prière au salon à 16h.