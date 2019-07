SANSCARTIER, Christiane

(née Paquette)



À Montréal, le 26 juillet 2019, à l'aube de ses 88 ans, est décédée Mme Christiane Paquette, veuve de M. Jean Paul Sanscartier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marlene, Danielle (Jean) et Paul Réjean (Margarita), ses petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants Michael et Amy ainsi que parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au:1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9(514) 279-6540www.cimetieremontroyal.comle dimanche 4 août de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie sera célébrée le lundi 5 août à 11h en la chapelle du complexe. Il est à noter que le lundi 5 août, le salon ouvrira ses portes à 10h.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (5165 rue Sherbrooke Ouest, bureau 200, Montréal, QC, H4A 1T6).