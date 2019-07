LUCAS, Bernard, F.M.I.



À Saint-Hyacinthe, le 28 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé le Père Bernard Lucas, F.M.I.Né en Vendée (France), il a été ordonné prêtre le 28 juin 1958.Outre sa congrégation religieuse, il laisse dans le deuil son frère Michel et son épouse, ses neveux et nièces et autres parents et amis, ainsi que le personnel pastoral du diocèse de Saint-Jean-Longueuil et celui du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il était aussi le frère du Père Pierre Lucas, F.M.I., décédé en 1981.Actif dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil depuis son ordination, le Père Lucas a été en particulier curé des paroisses Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (Brossard), Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Saint-Hubert), Saint-François-de-Sales, Notre-Dame-de-Fatima et Saint-Pierre-Apôtre (Longueuil).Ses funérailles seront célébrées le mardi 6 août, à 11h, en l'église de La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie, précédées de l'exposition au même endroit à compter de 9h30 et suivies de l'inhumation au Cimetière régional Saint-Maxime.