Climat: des militants de Greenpeace installent une œuvre d’art au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL - Des militants de Greenpeace ont installé, tôt mercredi matin, une œuvre d’art au coin de la rue de la Gauchetière et du boulevard Robert-Bourassa à Montréal, pour attirer l’attention sur les impacts climatiques et la contribution des pétrolières à la crise climatique.

Mise en place en collaboration avec l’artiste urbain Roadsworth, l’installation «remet en question les supposés bénéfices de l’industrie et met plutôt l’emphase sur l’envers du décor, à savoir les dommages causés par les pétrolières», peut-on lire dans un communiqué de Greenpeace.

Ainsi, chacune des six grandes bannières représente un désastre climatique: la sécheresse, la canicule, les inondations, les feux de forêt et les tempêtes extrêmes.

Greenpeace, qui souhaite ainsi attirer l’attention du public, pointe du doigt l’industrie pétrolière et plus particulièrement à quatre compagnies: Shell, BP, Exxon et Suncor.

«Je veux que les gens se rendent compte du pouvoir qu’ils ont pour agir sur les changements climatiques, a déclaré Roadsworth. L’art est puissant et grâce à lui nous pouvons facilement illustrer la réalité de l’industrie pétrolière. J’encourage tout le monde à se rapprocher de leur côté artistique et d’explorer leurs propres idées créatives pour exposer la réalité des changements climatiques. Nous pouvons créer le changement que nous voulons, tous ensemble.»

Cette installation s’est déroulée en même temps que d’autres activités de Greenpeace dans 25 villes à travers le monde où des militants ont posé des affiches envoyant un message similaire.