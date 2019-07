Conseil requis pour améliorer ma vision

Rendue en mi quarantaine, je suis obligée de porter des petits verres sur le bout du nez pour lire. Non seulement c’est fatigant d’avoir du mal à lire, mais comme je laisse traîner mes verres partout, je passe mon temps à les chercher, en plus de trouver que ça me vieillit d’être obligée de porter ça. Une de mes amies a subi une opération au laser pour régler le problème. Mais la vue c’est si important que j’hésite. S’il fallait qu’il m’arrive quelque chose.

Coquette sur son apparence

Pour avoir subi cette intervention à trois reprises, je peux confirmer que les techniques sont tout à fait au point de nos jours. Mais il va vous falloir trancher entre votre peur et votre coquetterie pour prendre une décision que personne d’autre ne peut prendre pour vous.