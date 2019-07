Couscous aux crevettes et au chou-fleur

2. Dans un grand bol, verser 250 ml d’eau bouillante et ajouter la semoule. Laisser gonfler 10 minutes.

4. Égoutter et hacher les ­poivrons marinés. Couper le citron en quartiers. ­Égrainer le couscous à l’aide d’une ­fourchette.

5. Dans 4 contenants ­hermétiques, répartir la ­semoule, le chou-fleur, les ­poivrons marinés, les petits pois surgelés, les crevettes surgelées et les quartiers de citron, sans mélanger.

6 .Verser l’huile sur les petits pois. Garnir de zaatar et de poivre concassé. Refermer les contenants et congeler.

7. Au moment de déguster, retirer le citron et réchauffer au four à micro-ondes 2 ­minutes (ou 4 minutes si le plat est ­encore congelé). Presser le citron sur le couscous et déguster.