Dans la boîte à lunch de Geneviève O’Gleman

On a beau se débrouiller dans la cuisine, l’inspiration et la motivation viennent souvent à manquer au moment de préparer les lunchs. Le nouveau livre de la nutritionniste Geneviève O’Gleman vient injecter une dose de créativité dans la boîte à lunch, question d’en finir avec le sempiternel sandwich jambon-moutarde.

« Faire les lunchs est la bête noire des gens en cuisine, qui le voient souvent comme une ­corvée, surtout quand ils sont pressés. Je me suis donné comme mission de leur redonner le goût de préparer des repas qu’ils pourront apporter au travail », indique l’auteure en entrevue.

Avec son livre de recettes Les lunchs, qui sort cette semaine en librairie, elle propose, bien entendu, plusieurs recettes de salades et de sandwichs, mais aussi des idées de soupes, de repas chauds et de repas froids à la fois appétissants, sains et faciles à préparer.