Des cases postales ouvertes de force à Saint-Sauveur

SAINT-SAUVEUR – Des malfaiteurs ont ouvert de force plusieurs cases postales dans un secteur résidentiel isolé de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, au courant de la nuit de mardi à mercredi.

La boîte postale communautaire est située à l’intersection des chemins de la Colline et du Lac. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés sur les lieux vers 5 h après qu’un résident eut constaté le vol.

Des résidents du secteur ont confié à TVA Nouvelles que l’endroit où sont situées les cases postales est assez isolé et qu’il y a peu de circulation en pleine nuit à cet endroit.

Les résidents du secteur qui vont habituellement chercher leur courrier à cet endroit sont invités à se rendre au bureau de poste local pour y ramasser leur correspondance.

Vols d’identité

Les boites ont été forcées et les voleurs ont possiblement eu accès au courrier et aux colis qui s’y trouvaient. À partir d’informations personnelles contenues dans des lettres du gouvernement ou d’institutions financières, des fraudeurs peuvent voler une identité.

Ce vol survient dans un contexte d’inquiétude à la suite de l’important vol de données personnelles de 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins. Plus récemment, ce sont six 6 millions de clients canadiens de Capital One qui pourraient avoir été affectés par un vol de renseignements personnels par une pirate informatique.

Ce n’est pas la première fois qu’un vol de ce genre survient dans les Laurentides: en décembre 2019, un homme et une femme dans la vingtaine avaient été arrêtés relativement à une série de vols et de méfaits perpétrés sur ou dans des boîtes postales communautaires.