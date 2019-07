ROBITAILLE, Daniel



Accidentellement à Laval, le 24 juillet 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé Daniel Robitaille, conjoint de Monique Tétreault.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Murielle O'Keefe, ses enfants Alexandre (Brenda), Vanessa (Marco), Frédéric (Sylvain) et David (Mike), son petit-fils Lukas, ses frères Richard (Lina) et Jean-Pascal, François Soulières (Karenne), Carole Soulières, Isabelle Lefebvre, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 4 août de 17h à 22h et le lundi 5 août à compter de 9h.Ses funérailles seront célébrées le lundi 5 août à 11h en l'église St-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Est, Laval, H7C 1N8.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète-Québec.