District 31 et Révolution partent en tête

District 31 continuera de dominer le palmarès des émissions les plus regardées cet automne, tandis que Toute la vie et Alerte Amber brilleront du côté des nouveautés, selon les agences spécialisées en placement média.

D’après un rapport publié par Cossette, District 31 ralliera les plus vastes auditoires la saison prochaine. Ce classement est construit à partir des prévisions d’écoute des adultes 25-54 ans, le groupe cible des annonceurs. La quotidienne de Luc Dionne, diffusée à Radio-Canada, devancera Révolution, qui reprendra du service à TVA. « Pour les annonceurs, Révolution, c’est une émission très attirante parce qu’elle est beaucoup regardée en direct », affirme Marie-Christine Simard, directrice de groupe achats médias chez Cossette.

Un buzz comme Fugueuse

L’automne 2019 devrait également sourire aux nouvelles fictions des grands réseaux, plus particulièrement Toute la vie (Radio-Canada) et Alerte Amber (TVA). « Ce sont des séries qui vont procurer des émotions fortes aux téléspectateurs, indique Nicolla Coppin, superviseure chez Dentsu Aegis Network. Ce sont aussi des émissions capables de générer un buzz comme Fugueuse, qui faisait beaucoup jaser les gens au bureau après chaque épisode. »

Produite par Aetios et écrite par Danielle Trottier, le tandem derrière Unité 9, Toute la vie s’intéressera aux adolescentes enceintes. Mettant en vedette Hélène Bourgeois-Leclerc et Roy Dupuis, cette série occupera l’ex-case horaire du drame carcéral, soit celle du mardi à 20 h. Pour sa part, Alerte Amber, à qui Cossette attribue la note de quatre étoiles sur cinq, relatera la disparition d’un petit garçon autiste.

Le Studio G de Maripier

Deux autres titres inédits se tailleront une place au sein du top 20, selon Cossette : la série Le monstre à Radio-Canada et l’émission de variétés Studio G, animée par Maripier Morin à TVA. « Maripier est une étoile montante dans notre star-système, commente Nicolla Coppin. Et comme Studio G sera diffusé après Révolution le dimanche, elle profitera d’une belle locomotive. »

Fait à signaler, la nouvelle quotidienne de TVA, Si on s’aimait, un docu-réalité piloté par Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin proposant des thérapies de couple en accéléré, est absent du top 20 de Cossette et obtient la note d’une étoile et demie, soit une demi-étoile de plus qu’une autre émission du genre, À table avec mon ex à V.

« On a peut-être été influencé par XOXO, concède Marie-Christine Simard. Le succès va dépendre du casting des candidats. C’est un pari plus risqué pour TVA. »

Top 20 – automne 2019

Le top 20 des émissions les plus populaires au Québec cet automne sera composé de 19 productions québécoises et d’une seule série américaine traduite : Le bon docteur (The Good Doctor), selon les précisions de Cossette Média.

District 31 (Radio-Canada) Révolution (TVA) Toute la vie (Radio-Canada) Alerte Amber (TVA) L’Échappée (TVA) Un zoo pas comme les autres (TVA) L’heure bleue (TVA) Occupation Double – gala dimanche (V) 5e rang (Radio-Canada) Tout le monde en parle (Radio-Canada) Studio G (TVA) Le monstre (Radio-Canada) Le bon docteur (TVA) Une autre histoire (Radio-Canada) Ruptures (Radio-Canada) Discussions avec mes parents (Radio-Canada) Les enfants de la télé (Radio-Canada) VLOG (TVA) Infoman (Radio-Canada) Occupation Double – la quotidienne (V)

Source : Cossette Média