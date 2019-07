MÉNARD, Marcel



À Les Cèdres, le 27 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Marcel Ménard, époux de madame Raymonde Séguin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Maryse (Yves), Martin (Carole), feu Dominique (Manon) et Hubert, ses six petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 août 2019 de 19h à 22h et le samedi 3 août 2019 dès 11h:www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 3 août 2019 à 14h en l'église de Saint-Lazare, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.