DAUPHINAIS, Hélène



À Montréal, le 27 juillet 2019, à l'âge de 75 ans est décédée madame Hélène Dauphinais, veuve de monsieur Raynald Trudeau.Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Pierre-Luc Leblanc), ses petits-enfants Elliott et Julianne, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi que ses nombreux amis.La famille recevra les condoléances à l'église St-Marcel au 1630 boulevard Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, QC, H1B 4A4, le samedi 3 août de midi à 14 heures, suivi des funérailles à 14 heures.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Société canadienne du cancer.COMPLEXE FUNÉRAIREDES TREMBLES514-498-7682