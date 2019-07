JOANIS, Gilles



De St-Eustache, le 27 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gilles Joanis, fils de feu M. Charles Joanis et de feu Mme Dolorès Lacroix.Père dévoué, aimant et attentionné, il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Jean-Yves), sa conjointe Hélène Lantagne, ses frères Jac et André, sa soeur Rita (Pierre), sa filleule Marie-Lyne, ses neveux Marc-André, Pierre-Olivier, Jon et Andrew, beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un merci spécial à ses ami(e)s, qui avez partagé ses derniers jours, vous savez qui vous êtes.La famille recevra les condoléances au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle dimanche 4 août de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 16h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de soins palliatifs Sercan.Un merci tout particulier au personnel pour leur bons soins, leur dévouement et leur empathie.