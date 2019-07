Importante opération antidrogue à Blainville

BLAINVILLE – Huit personnes ont été arrêtées dans les derniers jours après le démantèlement d’un important réseau de stupéfiants à Blainville, sur la Rive-Nord.

L’opération policière dans une maison de la rue Marie-Antoinette et dans la voiture de l’un des suspects a permis de saisir de grandes quantités de drogues. L’Escouade régionale mixte de la Rive-Nord a notamment pu mettre la main sur près de 80 000 comprimés de méthamphétamine et environ 100 000 autres cachets de substance encore inconnue.

Les policiers ont aussi indiqué avoir trouvé sur place 4,5 litres de GHB, communément appelé «la drogue du viol», ainsi qu’une liasse de 50 000 $, un poing américain et une arme à feu chargée.

Sept hommes et une femme, âgés de 26 et de 39 ans, ont été arrêtés dans la grande région de Montréal à la suite de ces perquisitions. Ils ont ensuite été libérés, mais la Sûreté du Québec a précisé dans un communiqué qu’ils pourraient faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession dans le but de trafic et de recel.