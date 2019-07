Incendie mortel à Berthier-sur-Mer: l'identité de la victime maintenant connue

L'homme mort mardi matin dans l’incendie d’une résidence de Berthier-sur-Mer est Jean-Paul Bilodeau, 77 ans.



La nouvelle a été confirmée par la Sûreté du Québec. Il s’agit bel et bien du propriétaire de la maison.



L’enquête est toujours en cours dans cette affaire. Les causes de l’incendie mortel ne sont donc pas encore connues.



L’incendie, d’une rare intensité, a mobilisé près d’une quarantaine de pompiers de trois municipalités. Les flammes ont été maîtrisées après plus de quatre heures de dur labeur.