Je sors, je reste

Coup de cœur

Web

Joseph’s Reel

Mis en ligne par la plate-forme Omeleto, qui regroupe certains des films les plus récompensés de l’industrie, le court métrage Joseph’s Reel raconte l’histoire d’un vieil homme qui, au lendemain de la mort, se voit offrir l’opportunité de revivre une journée dans son existence. Un film touchant, sincère, réalisé par Micheal Lavers, dont l’intrigue et la chute nous font prendre conscience du potentiel immense et de la force de frappe que peut avoir un court métrage.

Disponible depuis le 4 juin sur Youtube

Je sors

Cinéma

Le violon rouge

Dans le cadre de la série Les films de notre vie, le Théâtre Outremont présente le célèbre film Le violon rouge. Réalisé par François Girard en 1998, ce long métrage de 97 minutes suit le parcours de ce violon mythique, au son envoûtant, qui a traversé les siècles et a voyagé à travers de nombreux pays.

Ce soir à 19h au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Exposition

Coup d’œil de Charles Lafrance

L’Avenue du Mont-Royal présentera jusqu’au 15 septembre la deuxième exposition photo de l’été qui mettra en vedette le photographe Charles Lafrance. Intitulée Coup d’oeil, l’exposition souhaite mettre en valeur la ville de Montréal. Une cinquantaine de clichés seront affichés tout au long de l’avenue, entre les rues Henri-Julien et Messier.

Sur l’Avenue du Mont-Royal jusqu’au 15 septembre

Je reste

Balado

Ferry, traversée érotique

Réalisé par Catherine Lavoie et Sylvianne Rivest-Beauséjour, le balado Ferry, traversée érotique propose une série de courtes histoires bien intimes, des récits sexuels et érotiques livrés avec sincérité et candeur. Un regard humain et généreux sur ce que la sexualité peut nous offrir de plus beau et de plus surprenant.

L’ensemble de la 2e saison est disponible depuis le 23 juillet sur Ici Première

Web

Orange Is The New Black

Figurant parmi les séries les plus écoutées sur Netflix, la septième et dernière saison de Orange Is The New Black est désormais disponible. On y suit les aventures d’un groupe de femmes, provenant chacune d’horizons socio-économiques différents, ayant à traverser les aléas difficiles et angoissants du quotidien en prison.

Disponible depuis le 26 juillet sur Netflix