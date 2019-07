Le ministre Fitzgibbon veut faire la guerre au plastique en innovant

Alors que de plus en plus de commerces et institutions déclarent la guerre au plastique, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, rêve d’un Québec innovant, capable de recycler «entièrement» le plastique tout en le valorisant localement.

«Je rêverais de pouvoir créer l’économie circulaire du plastique au Québec, que nous puissions recycler tout usage plastique», a commenté mercredi le ministre Fitzgibbon, en marge d’une annonce sur un autre sujet.

Mettre fin à l’envoi massif de nos matières de plastique recyclées à l’international pourrait ainsi devenir une opportunité d’affaires pour le Québec.

Pour y arriver, outre la réduction du recours au plastique, le ministre croit qu’il faut miser sur l’innovation, comme c’est le cas pour le papier, que l'on peut aujourd'hui recycler entièrement au Québec.

«Est-ce qu’on va éliminer le plastique complètement? Probablement jamais», a observé M. Fitzgibbon.

«Il faut y aller sur une base de transition, et je pense qu’une bonne transition, c’est d’investir dans des technologies propres», a fait valoir le ministre de l’Économie.

Il a d’ailleurs fait référence, sans les nommer, à deux projets d’entreprises de recyclage qui devraient bientôt faire l’objet d’annonces de la part du gouvernement.

De plus en plus d’initiatives

Tel que rapporté dans les pages du Journal mercredi, de plus en plus d’épiceries et de commerces, d’universités et de festivals décident de faire la guerre au plastique.

La chaîne IGA a confirmé mercredi que les sacs en plastique disparaîtraient de ses supermarchés situés sur l’île de Montréal, à compter du 3 septembre. Les IGA du reste du Québec emboîteront éventuellement le pas.

À l’Université Laval, la décision a été prise de retirer les bouteilles d’eau sur tout le campus, en mars dernier. L’UQAM s’apprête à faire de même.

Des chaînes hôtelières et de restaurants ont aussi diminué le recours au plastique, en éliminant les bouteilles de soins personnels en plastique ou en offrant des pailles en carton.

À cette liste s’ajoute aussi la «maison des citoyens» québécois: l’Assemblée nationale, qui a profité de l’inauguration de son nouveau pavillon en mai dernier pour bannir les ustensiles en plastique de sa cafétéria. On y vend désormais des ustensiles biodégradables fabriqués à partir d’amidon de maïs.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, prévoit aussi annoncer cet automne une série de mesures visant à contrer la pollution par le plastique.