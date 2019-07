Les Blue Jays balayent les Royals

Les Blue Jays de Toronto ont réussi leur premier balayage en trois mois, mercredi après-midi, à Kansas City, où ils ont vaincu les Royals par la marque de 4 à 1 notamment grâce au premier circuit en carrière du jeune Bo Bichette.

Le dernier balayage de la formation canadienne avait eu lieu à la fin avril, contre les Athletics d’Oakland.

Freddy Galvis a inscrit le point gagnant en septième manche, à l’aide de son 16e circuit de la saison.

Bichette a pour sa part propulsé la balle de l’autre côté de la clôture pour les visiteurs en huitième manche.

«C’est un grand stade alors j’ai tout de même commencé à courir vite juste au cas où la balle ne passe pas par-dessus la clôture», a expliqué le jeune joueur d’arrêt-court de 21 ans au réseau Sportsnet, après la rencontre.

Beau moment

Bichette a livré une très bonne performance à son troisième match avec les Jays en claquant un double, en première manche, et un simple, en neuvième, en plus de son coup de canon. Tout cela sous les yeux de sa mère, Mariana, et de son père, Dante, un ancien joueur des majeures.

«Mes parents ont fait tous les sacrifices pour moi, a-t-il dit. Les avoir ici, je n’aurais pas pu demander mieux.»

Teoscar Hernandez et Justin Smoak ont produit les autres points des Jays.

Pour sa part, Cam Gallagher a marqué l’unique point des Royals avec son deuxième circuit de la saison, en troisième manche.

Jacob Waguespack (2-1) a obtenu la victoire. En six manches de travail, il n’a accordé qu’un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer deux frappeurs sur des prises. Justin Shafer a signé le sauvetage, son premier avec les Jays.

La défaite est allée au dossier de Jakob Junis (6-10), qui a concédé quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches sur la butte.