McMasterville: un présumé voleur de catalyseurs se fait prendre sur le fait

MONTRÉAL – Un présumé voleur de catalyseurs s’est fait pincer par une brigade de policiers à vélo jeudi dernier dans le stationnement incitatif de McMasterville, en Montérégie. Les policiers tentaient de lui mettre la main au collet depuis des mois.

Selon la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, une enquête était en effet menée depuis un long moment pour élucider une série de vols de catalyseurs, notamment dans des stationnements sous la responsabilité d’exo, qui gère les services de transport en commun dans les banlieues du Grand Montréal.

Roger Blanchette, 49 ans, un citoyen de la Rive-Sud, a comparu vendredi dernier et a été accusé de 23 chefs de vols, selon les informations fournies par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

«Préoccupé par les nombreux cas de vols de catalyseurs rapportés par la clientèle, exo s'est fait un devoir de trouver et transmettre le plus d'informations possible aux services de police locaux, a indiqué Patrick Desaulniers, directeur de la protection du réseau pour exo, mercredi, par communiqué.

Les policiers ont lancé des fleurs à exo pour sa collaboration.

«C'est grâce à la collaboration entre les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et les équipes d'exo que notre brigade de policiers à vélo a pu procéder à l'arrestation d'un suspect alors qu'il s'apprêtait à commettre un délit à McMasterville», a relaté le capitaine Francis Lepage.