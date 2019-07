Pendant le dodo

Si vous avez envoyé un texto dans lequel vous expliquez que vous avez cueilli des cocottes de fil barbelé jaune sans que l’éléphant soit penché sur le pont, ce n’est pas nécessairement parce que vous en avez fumé du bon. C’est peut-être parce que vous avez texté en plein sommeil, et le phénomène devient de plus en plus fréquent. Entrée rapidement et profondément dans les mœurs, l’utilisation des messages textes suit le reste et les somnambules n’y échappent pas. Dans mon enfance, j’étais de ceux qui, à 3 h du matin, pouvaient aller faire pipi dans les chaudrons et aller me recoucher sur le tapis dans le portique. Mes parents capotaient, craignant qu’une bonne fois, je sorte de la maison.